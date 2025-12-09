Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio sulla statale 387, nel cagliaritano, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, una in maniera molto grave. L’impatto si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro 11. Secondo una prima ricostruzione, un fuoristrada e una Volkswagen Polo si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in accertamento. L’urto è stato violentissimo: per il conducente della Polo, 63 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate le équipe del 118 di Sinnai Soccorso, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari, scontro frontale: un morto e due feriti