Cagliari scontro frontale | un morto e due feriti
Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio sulla statale 387, nel cagliaritano, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, una in maniera molto grave. L’impatto si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro 11. Secondo una prima ricostruzione, un fuoristrada e una Volkswagen Polo si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in accertamento. L’urto è stato violentissimo: per il conducente della Polo, 63 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate le équipe del 118 di Sinnai Soccorso, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cagliari-Inter, Sebastiano contro Pio: il primo scontro tra i fratelli Esposito in Serie A
Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri attendono lo scontro con il Cagliari! Le ultime su Vieira e su Ausilio all’Al Hilal
Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri attendono lo scontro con il Cagliari! La probabile formazione che ha in mente Chivu
Dopo lo scontro verbale tra Folorunsho e Hermoso durante Cagliari-Roma e le offese del centrocampista dei sardi contro il difensore spagnolo dei giallorossi, finisce tutto effettivamente così oppure ci saranno conseguenze? Le pesantissime offese di Foloruns - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari, scontro auto-camion dei rifiuti in viale Monastir: un ferito Vai su X
Scontro frontale a Settimo San Pietro: un morto e due feriti - Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 387 in territorio di Settimo San Pietro: bilancio drammatico ... cagliaripad.it scrive
