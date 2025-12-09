Cadoneghe da record | raccolta differenziata all' 86%

Cadoneghe si conferma una delle eccellenze venete nella gestione dei rifiuti urbani, raggiungendo un record dell'86% nella raccolta differenziata. Un risultato che testimonia l'impegno del Comune verso pratiche sostenibili e una maggiore attenzione all'ambiente, consolidando la propria posizione tra le amministrazioni più virtuose della regione.

Il comune di Cadoneghe si conferma anche quest’anno tra le migliori realtà venete nella gestione dei rifiuti urbani. In occasione dell’Ecoforum Veneto 2025, organizzato da Legambiente, il Comune è stato premiato come “Comune Riciclone”, grazie all’ottima performance registrata nel 2024, con una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

