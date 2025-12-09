È stata tamponata da un furgone la Fiat 500X su cui viaggiavano una giovane madre e la sua bambina di pochi mesi, poi morta dopo essere stata sbalzata sull’asfalto dell’autostrada A5 Torino-Aosta. È questa la prima ricostruzione che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Ivrea, che confermano come l’auto non sia uscita di strada da sola, ma in seguito a un urto violento da parte del furgone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conducente del mezzo commerciale si sarebbe inizialmente fermato pochi istanti dopo l’impatto, per poi fuggire senza prestare soccorso. Ma non è tutto: le indagini puntano anche a identificare una terza auto, al momento non rintracciata, che avrebbe successivamente investito la piccola mentre giaceva sull’asfalto, ancora avvolta nella sua copertina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caccia a furgone pirata per la morte della bimba di 2 mesi sulla A5 Torino-Aosta