Caccia a furgone pirata per la morte della bimba di 2 mesi sulla A5 Torino-Aosta
È stata tamponata da un furgone la Fiat 500X su cui viaggiavano una giovane madre e la sua bambina di pochi mesi, poi morta dopo essere stata sbalzata sull’asfalto dell’autostrada A5 Torino-Aosta. È questa la prima ricostruzione che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura di Ivrea, che confermano come l’auto non sia uscita di strada da sola, ma in seguito a un urto violento da parte del furgone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conducente del mezzo commerciale si sarebbe inizialmente fermato pochi istanti dopo l’impatto, per poi fuggire senza prestare soccorso. Ma non è tutto: le indagini puntano anche a identificare una terza auto, al momento non rintracciata, che avrebbe successivamente investito la piccola mentre giaceva sull’asfalto, ancora avvolta nella sua copertina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Recuperati furgone e due moto rubate. Caccia ai responsabili
Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada
Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada
E’ caccia ai rapinatori di un furgone portavalori in Calabria, bottino 2 milioni di euro ? di Sergio Gadda Vai su X
Un furgone avrebbe causato l'incidente, un'auto non si sarebbe fermata - facebook.com Vai su Facebook
Franco Bertolotti ucciso sulle strisce mentre va dal fornaio: caccia al pirata in fuga. Il pensionato trascinato per dieci metri - Gli agenti della polizia locale gli stanno dando la caccia dalle 12 di oggi, quando, al volante di un furgone a noleggio ... ilgiorno.it scrive
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com