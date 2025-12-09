Ca' Mestre celebra le feste con presepi spettacoli e le letterine a Babbo Natale

Anche il centro commerciale Ca' Mestre festeggia il Natale con eventi all'insegna della tradizione, della cultura e della magia. Fulcro delle iniziative è la mostra dei presepi ospitata al terzo piano, aperta per tutto il periodo, dal 6 dicembre al 6 gennaio: sono visibili, dalle 10.30 alle 12.30. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it