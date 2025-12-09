Ca' Foscari lo striscione per Alberto Trentini sul Canal Grande

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno striscione per Albero Trentini, detenuto da oltre un anno in Venezuela. È stato esposto da Ca' Foscari sulla facciata esterna della sede principale dell'ateneo, affacciato sul Canal Grande. Un'iniziativa che fa il paio con il momento dedicato al cooperante lidense in apertura del congresso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

