BYD SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) – Il nuovo risultato nei test Euro NCAP conferma la strategia con cui BYD sta affrontando il mercato europeo. Le SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING hanno infatti raggiunto la valutazione massima di cinque stelle, distinguendosi in tutte le aree previste dal protocollo. Le due varianti, berlina e wagon, hanno mostrato livelli . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

BYD, la sicurezza premiata per la nona volta: SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono 5 stelle Euro NCAP La BYD SEAL 6 DM-i (berlina Super Hybrid) e la sua variante wagon, la SEAL 6 DM-i TOURING, hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei te - facebook.com Vai su Facebook

BYD SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP - i e TOURING conquistano le cinque stelle Euro NCAP grazie a Blade Battery, sicurezza avanzata e tecnologia Super Hybrid DM- Lo riporta adnkronos.com