BYD SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP
(Adnkronos) – Il nuovo risultato nei test Euro NCAP conferma la strategia con cui BYD sta affrontando il mercato europeo. Le SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING hanno infatti raggiunto la valutazione massima di cinque stelle, distinguendosi in tutte le aree previste dal protocollo. Le due varianti, berlina e wagon, hanno mostrato livelli . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
BYD, la sicurezza premiata per la nona volta: SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono 5 stelle Euro NCAP La BYD SEAL 6 DM-i (berlina Super Hybrid) e la sua variante wagon, la SEAL 6 DM-i TOURING, hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei te - facebook.com Vai su Facebook
BYD SEAL 6 DM-i e TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP - i e TOURING conquistano le cinque stelle Euro NCAP grazie a Blade Battery, sicurezza avanzata e tecnologia Super Hybrid DM- Lo riporta adnkronos.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it