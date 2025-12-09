Buono Scuola Regione Lombardia | c’è tempo fino all’11 dicembre per fare domanda

Il Buono Scuola è un contributo messo a disposizione dalla Regione Lombardia per le famiglie con figli frequentanti scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado. Riguarda istituti statali e paritari, a condizione che sia prevista una retta di iscrizione e frequenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it