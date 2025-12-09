Buono Scuola Regione Lombardia | c’è tempo fino all’11 dicembre per fare domanda
Il Buono Scuola è un contributo messo a disposizione dalla Regione Lombardia per le famiglie con figli frequentanti scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado. Riguarda istituti statali e paritari, a condizione che sia prevista una retta di iscrizione e frequenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Alfieri: “Il buono scuola per le scuole non statali non è un vantaggio per pochi, ma un rafforzamento della libertà di scelta”
Suor Alfieri in Senato: “Serve un buono scuola nazionale per chi vuole frequentare le scuole non statali”
Buono Scuola 2025/26 Lombardia: domande al via, scadenza 11 dicembre
Variazione costo del buono pasto per la mensa scuola dell'infanzia a partire da gennaio 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il buono scuola di 1500 euro per le paritarie: Giorgetti apre al voucher in manovra Vai su X
Buono Scuola, al via le domande: Regione Lombardia stanzia 24 milioni per le famiglie - Le famiglie lombarde possono presentare domanda per il Buono Scuola relativo all’anno scolastico 2025/2026, la misura della Dote Scuola promossa da Regione Lombardia per sostenere la spesa ... Da ecodibergamo.it
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine