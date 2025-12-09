Buona fede e lesione dell’affidamento incontro formativo al Tribunale di Napoli Nord

La Camera Civile di Aversa, in collaborazione con la Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania e con il patrocinio del COA di Napoli Nord, organizza un incontro formativo di grande rilevanza giuridica sul tema “Buona fede e lesione dellaffidamento – dialogo tra giurisdizioni”. L’evento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

