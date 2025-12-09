Buon compleanno Sonia Gandhi Bianca Berlinguer Andrea Razzi

Il 9 dicembre si celebra il compleanno di numerose personalità di spicco in diversi settori, tra cui politica, arte, musica e sport. Tra loro figurano figure di rilievo come Sonia Gandhi, Alan Sorrenti e Jean-Claude Juncker, accomunate da questa data speciale. Un'occasione per ricordare e onorare le loro carriere e contributi alla società.

Buon compleanno Sonia Gandhi, Bianca Berlinguer, Dino Piero Giarda, Luigi Accattoli, Alan Sorrenti, Francesco Divella, Paolo Corsini, Joan Armatrading, Nicola Rossi, Jean-Claude Juncker, Siro Marrocu, Federico Fornaro, Filippo Busin, Claudio Cominardi, Barbara Matera, Metis di Meo, Koolmorf Widesen, Pietro Aradori, Andrea Razzi, Arianna Garibotti, Virginia Brunetti, Maria Gaspari, Simone Fontecchio. Oggi 9 dicembre compiono gli anni: Nella Alverà, giocatrice di curling; Gino Cassani, attore; Franco Fontana, fotografo, scrittore; Silvia Guidi (Ersilia Guidetti), cantante; Dino Piero Giarda, economista, ex ministro; Giuliano Collina, pittore; Gerardo de Prisco, politico.

