Bucchi si gode l’aggancio | Ma il difficile viene adesso

L’operazione-aggancio da parte di Brindisi è riuscita e si è capito dalle dichiarazioni di Piero Bucchi a fine gara quanto l’ambiente pugliese fosse in fibrillazione per questo big-match contro Pesaro: "Non saremmo riusciti a vincere una battaglia del genere se prima non avessimo costruito qualcosa a livello di temperamento. La mentalità vincente la costruisci solo vincendo: ora ne abbiamo messe in fila cinque che aumenteranno la nostra convinzione. Ma il duro comincia adesso, ci attendono tre trasferte nelle prossime quattro partite". Il calendario scandisce gli ultimi appuntamenti prima del giro di boa: la Valtur giocherà il 14 dicembre a Bergamo, quindi il 17 andrà a Rieti per il recupero della 15esima giornata, poi giocherà in casa il 21 contro Pistoia e chiuderà il girone d’andata il 28 a Roseto (che ha appena ingaggiato Laquintana). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it