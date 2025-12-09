Buccellati Il principe degli orafi incoronato re di Shanghai
The Prince of Goldsmiths è il titolo della mostra in scena nella metropoli cinese, che riprende l’appellativo con cui Gabriele D'Annunzio definì Mario Buccellati nel 1936. Una mostra che racconta una storia di testardaggine, cura, artigianato, tradizione e coerenza, ostinatamente fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
"The Prince of Goldsmiths. Buccellati Rediscovering the Classics" è la retrospettiva che la maison italiana ha portato in Cina. Un viaggio nella storia e nel tempo visitabile fino al 5 gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook
