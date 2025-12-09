Buccellati Il principe degli orafi incoronato re di Shanghai

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Prince of Goldsmiths è il titolo della mostra in scena nella metropoli cinese, che riprende l’appellativo con cui Gabriele D'Annunzio definì Mario Buccellati nel 1936. Una mostra che racconta una storia di testardaggine, cura, artigianato, tradizione e coerenza, ostinatamente fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

buccellati il principe degli orafi incoronato re di shanghai

© Vanityfair.it - Buccellati, Il principe degli orafi incoronato re di Shanghai

Altri contenuti sullo stesso argomento

buccellati principe orafi incoronatoBuccellati, Il principe degli orafi incoronato re di Shanghai - The Prince of Goldsmiths è il titolo della mostra in scena nella metropoli cinese, che riprende l’appellativo con cui Gabriele D'Annunzio definì Mario Buccellati nel 1936. Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Buccellati Principe Orafi Incoronato