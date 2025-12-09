Bruxelles Ue ribadisce sostegno a Kiev

L'Unione Europea conferma il proprio impegno di supporto all'Ucraina, mentre proseguono i colloqui di pace. L'UE ribadisce la presenza di proposte di finanziamento pronte a sostenere il paese in questa fase cruciale del conflitto.

7.00 "Mentre i colloqui di pace sono in corso, l'Ue rimane ferma nel sostegno all'Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo". Così i vertici Ue von der Leyen e Costa dopo l'incontro con il presidente ucraino e Zelensky e il segretario Nato Rutte. "L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità dell'Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell'Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it