Brutte stronze | le parole di Brigitte Macron dividono la Francia e accendono il dibattito sul femminismo

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di Brigitte Macron, pronunciate durante un evento privato e riportate dai media, hanno suscitato reazioni contrastanti in Francia. La frase, in cui si fa riferimento a

"Se ci sono delle brutte stronze, le butteremo fuori": la frase pronunciata da Brigitte Macron ridendo, per incoraggiare dietro le quinte delle Folies Bergères l'amico attore Ary Abittan che le confidava di aver «paura» di entrare in scena, sta creando una bufera di polemiche in Francia. Il video virale e il precedente scontro con le attiviste femministe Il video, che ha fatto in poche ore il giro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

