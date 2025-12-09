Brutte stronze | le parole di Brigitte Macron dividono la Francia e accendono il dibattito sul femminismo
Le dichiarazioni di Brigitte Macron, pronunciate durante un evento privato e riportate dai media, hanno suscitato reazioni contrastanti in Francia. La frase, in cui si fa riferimento a
"Se ci sono delle brutte stronze, le butteremo fuori": la frase pronunciata da Brigitte Macron ridendo, per incoraggiare dietro le quinte delle Folies Bergères l'amico attore Ary Abittan che le confidava di aver «paura» di entrare in scena, sta creando una bufera di polemiche in Francia. Il video virale e il precedente scontro con le attiviste femministe Il video, che ha fatto in poche ore il giro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe
Brigitte Macron chiama le femministe "brutte stronze": la première dame (di nuovo) nella bufera
Brigitte Macron e le "brutte stronze": first lady nella bufera La moglie... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Francia, bufera su Brigitte Macron: «Brutte stronze» alle femministe che contestano l’attore Abittan accusato di violenze. Il collettivo #NousToutes replica: «Parole scioccanti» Vai su X
Scoppia la polemica in Francia, Brigitte Macron definisce 'brutte stronze' alcune militanti femministe - La critica di Hollande: 'È un problema di volgarità' (ANSA) ... Secondo ansa.it
