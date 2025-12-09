Brutte stron*e Lo scviolone di Brigitte Macron sulle femministe e la piazza che vuole scavalcare la giustizia

La miccia è un video di pochi secondi: un backstage, toni informali, una battuta infelice. Ma l’incendio politico divampa subito, tanto più che i parlamentari di La France Insoumise non perdono tempo e sui social cominciano subito a soffiare sul fuoco. Brigitte Macron, moglie del presidente francese, salutando il comico Ary Abittan dietro le quinte delle Folies Bergères, pronuncia quelle parole che rimbalzano in rete: "Brutte stron*e". Si riferisce alle attiviste femministe di “Nous Toutes”, che da giorni contestano l’attore con irruzioni in sala definendolo “stupratore”, nonostante il non luogo a procedere deciso dopo tre anni di indagine su di lui. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

