Una vicenda destinata a far discutere scuote nuovamente il panorama francese e internazionale. Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, è finita al centro delle polemiche dopo aver espresso parole forti nei confronti di alcune attiviste femministe durante una serata alle Folies Bergère, celebre teatro di Parigi. Secondo quanto riportato dai media francesi, la Première Dame avrebbe apostrofato le contestatrici con espressioni molto dure, definendole “brutte str *e”** nel corso di un momento di sostegno all’attore Ary Abittan. Il caso è nato in occasione di una serata in cui Abittan si trovava a presentare il suo ultimo spettacolo, oggetto di contestazioni da parte di attiviste femministe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Brutte str***e!". Il video dietro le quinte di Brigitte che fa tremare Macron