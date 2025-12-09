Brutte str Brigitte Macron contro le femministe
Brigitte Macron travolta dalle polemiche. Un filmato rilanciato dal sito Public ha riportato l’attenzione sulla prèmiere dame, ripresa mentre conversa con l’umorista Ary Abittan nel backstage del suo spettacolo alle Folies Bergère di Parigi. Nel video, la moglie del presidente Emmanuel Macron – accompagnata dalla figlia Tiphaine Auzière – appare mentre incoraggia il comico prima della sua esibizione. Abittan, rivolgendosi a lei, afferma: "Ho paura". Brigitte Macron risponde ridendo: "Se ci sono delle brutte stronze, le buttiamo fuori". E ancora: "Soprattutto i banditi mascherati". Una vicenda che si inserisce nelle proteste avvenute la sera precedente, quando alcune attiviste del collettivo femminista “Nous Toutes”, con il volto coperto, avevano interrotto lo spettacolo scandendo lo slogan “Abittan, stupratore”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Brigitte Macron e quelle «brutte stronze» delle femministe
Brigitte Macron senza freni: la frase “brutte str…” rivolta alle attiviste manda in tilt la Francia benpensante
Brigitte Macron insulta femministe: “Brutte str..”. La frase parlando con un comico accusato di stupro
Francia, bufera su Brigitte Macron: «Brutte stronze» alle femministe che contestano l’attore Abittan accusato di violenze. Il collettivo #NousToutes replica: «Parole scioccanti» Vai su X
La premiére dame Brigitte Macron ha definito «sales connes» ("brutte stronze") militanti femministe che hanno interrotto l'attore Ary Abittan - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Macron insulta femministe: “Brutte str…”. La frase parlando con un comico accusato di stupro - Brigitte Macron è al centro delle polemiche per alcuni insulti rivolti alle attiviste femministe che sabato hanno interrotto lo spettacolo del comico Ary ... Si legge su lapresse.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com