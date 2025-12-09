Brigitte Macron travolta dalle polemiche. Un filmato rilanciato dal sito Public ha riportato l’attenzione sulla prèmiere dame, ripresa mentre conversa con l’umorista Ary Abittan nel backstage del suo spettacolo alle Folies Bergère di Parigi. Nel video, la moglie del presidente Emmanuel Macron – accompagnata dalla figlia Tiphaine Auzière – appare mentre incoraggia il comico prima della sua esibizione. Abittan, rivolgendosi a lei, afferma: "Ho paura". Brigitte Macron risponde ridendo: "Se ci sono delle brutte stronze, le buttiamo fuori". E ancora: "Soprattutto i banditi mascherati". Una vicenda che si inserisce nelle proteste avvenute la sera precedente, quando alcune attiviste del collettivo femminista “Nous Toutes”, con il volto coperto, avevano interrotto lo spettacolo scandendo lo slogan “Abittan, stupratore”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Brutte str...". Brigitte Macron contro le femministe