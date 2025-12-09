brunello il visionario garbato arriva al cinema

Dopo la première mondiale a Cinecittà, arriva nelle sale italiane “Brunello, il visionario garbato”, il documentario di Giuseppe Tornatore dedicato alla vita e alla filosofia di Brunello Cucinelli. Il film esplora il percorso di un imprenditore umanista che ha saputo integrare lavoro e valori umani, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua visione innovativa.

Dopo la première mondiale a Cinecittà, inizia oggi il viaggio nelle sale cinematografiche di "Brunello, il visionario garbato", il film documentario diretto dal premio Oscar Giuseppe Tornatore che racconta la vita di Brunello Cucinelli, l'imprenditore umanista che ha unito lavoro e filosofia. Sarà nei cinema per tre giorni - oggi, domani e giovedì - con 01 Distribution e in Umbria, ovviamente, l'attesa è altissima con una fitta programmazione a raggiera. Il film si può vedere allo Zenith e all'Uci Cinemas di Perugia, allo Space Gherlinda di Corciano, al Politeama Clarici di Foligno, all'Esperia di Bastia Umbra, al Concordia di Marsciano, al Nuovo Cinema Castello di Città di Castello, al Metropolis di Umbertide e al Caporali di Castiglione del Lago.