Brugnaro sull' inchiesta | Non andrò in aula Un teorema hanno montato tutto

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'udienza preliminare dell'11 dicembre, che dovrà decidere il rinvio a giudizio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude (il presunto tentativo di corruzione con al centro l'area dei Pili e Palazzo Papadopoli) il primo cittadino non ci sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Brugnaro torna in aula l'11 dicembre per l'udienza del processo sull'inchiesta Palude. In 4 di fronte al giudice per patteggiare

brugnaro sull inchiesta andr242Brugnaro, i dossier-spia: «Così hanno creato il teorema» - In attesa dell’udienza preliminare di giovedì, in cui è imputato per “Palude” con l'accusa di ... Scrive ilgazzettino.it