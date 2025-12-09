Brugnaro sull' inchiesta | Non andrò in aula Un teorema hanno montato tutto
All'udienza preliminare dell'11 dicembre, che dovrà decidere il rinvio a giudizio del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta Palude (il presunto tentativo di corruzione con al centro l'area dei Pili e Palazzo Papadopoli) il primo cittadino non ci sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Brugnaro torna in aula l'11 dicembre per l'udienza del processo sull'inchiesta Palude. In 4 di fronte al giudice per patteggiare
Finanziamento illecito per le spese elettorali del 2020: chiuse le indagini, Brugnaro indagato La procura di Venezia ha chiuso l'indagine sulle presunte irregolarità delle spese elettorali sostenute da Brugnaro per le elezioni comunali del 2020, quando venn - facebook.com Vai su Facebook
Brugnaro, i dossier-spia: «Così hanno creato il teorema» - In attesa dell’udienza preliminare di giovedì, in cui è imputato per “Palude” con l'accusa di ... Scrive ilgazzettino.it
