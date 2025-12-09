La tragedia avvenuta in una roulotte in fiamme ha rivelato un dettaglio straziante: la piccola Esme Baker, 10 anni, era sveglia mentre l’incendio divampava. Un rogo che, secondo le prime conclusioni, potrebbe essere stato causato da un dispositivo elettronico difettoso, come un telefono o un tablet. L’incidente, che ha portato alla morte di Esme e di suo padre Lee Baker, 48 anni, è stato dichiarato “ accidentale e non determinato ” dall’inchiesta ufficiale, che ha diffuso oggi gli esiti delle indagini aperte nei mesi scorsi. Padre e figlia si trovavano in vacanza al Golden Beach Holiday Park, a Ingoldmells, nel Lincolnshire, quando intorno alle 3 del mattino del 5 aprile la roulotte ha preso fuoco, lasciando loro purtroppo nessuna possibilità di fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Bruciati vivi, insieme". Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com'è successo