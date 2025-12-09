Broni e Casteggio tre pedoni investiti in poco più di un' ora Ferita anche una 13enne
Broni (Pavia), 9 dicembre 2025 – Tre pedoni investiti, in altrettanti incidenti indipendenti e in nessun modo collegati fra loro, ma successi nell'arco di poco tempo e, in due casi, in strade anche vicine. A Broni, in via Circonvallazione, poco dopo le 6.30 di oggi, martedì 9 dicembre, una Mercedes Classe A guidata da un 27enne ha investito un uomo di 53 anni, originario del Pakistan. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo. Per fortuna il ferito non è poi risultato in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Stradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Se sei di broni e stradella - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti, mattina nera: quattro pedoni investiti in un’ora - Quattro investimenti in poco più di un’ora in Oltrepo nella mattina di martedì 9 dicembre. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it