Broni (Pavia), 9 dicembre 2025 – Tre pedoni investiti, in altrettanti incidenti indipendenti e in nessun modo collegati fra loro, ma successi nell'arco di poco tempo e, in due casi, in strade anche vicine. A Broni, in via Circonvallazione, poco dopo le 6.30 di oggi, martedì 9 dicembre, una Mercedes Classe A guidata da un 27enne ha investito un uomo di 53 anni, originario del Pakistan. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo. Per fortuna il ferito non è poi risultato in condizioni particolarmente gravi ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Stradella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Broni e Casteggio, tre pedoni investiti in poco più di un'ora. Ferita anche una 13enne