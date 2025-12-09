la scena di incontro tra jack e ennis in brokeback mountain. Sulle ripide pendici di una remota catena montuosa nel Wyoming nel 1963, si svolge l’incontro iniziale tra i protagonisti di Brokeback Mountain, interpretati rispettivamente da Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. La scena si distingue per il suo carattere crudo e passionale, rivelando una comunicazione animalesca e complessa, più vicina a un conflitto che a un sentimento romantico. il contesto e la traiettoria dell’amore clandestino. Nonostante l’ampiezza del paesaggio e la sensazione di isolamento totale, i due uomini trovano modi per celare il loro legame. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Brokeback mountain ancora oggi: il racconto di amore e perdita