Brokeback Mountain al Carcano | Un racconto che parla al cuore
Un amore segreto. Lungo vent’anni. Di quelli che non vanno nemmeno pensati quando hai moglie e figlioli. Figurarsi a metà Novecento, nel cuore rurale degli Stati Uniti. Dove una relazione omosessuale ancora significava essere esclusi dalla società. Se non peggio. Insomma, tanti avranno già capito che si parla di “ Brokeback Mountain “, titolo prepotentemente entrato nell’immaginario collettivo. Fin dal 2005, quando vinse un po’ di tutto: Leone d’oro, tre Oscar, quattro Golden Globe. Merito della regia di Ang Lee, certo. Ma splendido il racconto originario della Premio Pulitzer Annie Proulx. E poi quella coppia di giovani pastori innamorati, Jake Gyllenhaal ed Heath Ledger. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
