Brilla l’Albero di San Francesco Umbria e Abruzzo unite in un sentito messaggio di pace

L’Albero di San Francesco a Assisi si illumina, unendo Umbria e Abruzzo in un messaggio di pace e fratellanza. L’evento segna l’apertura dei festeggiamenti natalizi, richiamando l’importanza di cessare i conflitti e promuovere la solidarietà in un contesto di grande attualità e speranza.

Un messaggio di pace e di fraternità da Assisi, dalla Basilica di San Francesco. La tradizionale apertura dei festeggiamenti natalizi, ieri, ha rappresentato l’occasione per rilanciare l’appello perché, in questo difficile momento storico, cessino i conflitti che portano morte e distruzione quotidianamente in tanto, troppi luoghi del mondo. Sulla piazza inferiore c’è stata l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. Albero (un cedro dell’Atlante glauco di 13 metri) e presepe (con statue d’argilla, opera realizzata tra il 1965 e il 1975 dai docenti e dagli allievi del Liceo Artistico Statale “F. 🔗 Leggi su Lanazione.it