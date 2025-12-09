Brigitte Macron senza freni | la frase brutte str… rivolta alle attiviste manda in tilt la Francia benpensante

«Brutte stronze». Così Brigitte Macron avrebbe liquidato alcune attiviste femministe durante una serata alle Folies Bergère. Venuta a sostenere Ary Abittan dopo l’ennesima contestazione, la première dame si sarebbe lasciata sfuggire il commento rivolto alle militanti di # NousToutes, scatenando in poche ore una bufera mediatica e politica. Brigitte Macron non si contiene più. Il teatro era già un terreno scivoloso. Il giorno precedente le militanti avevano già interrotto lo spettacolo di Abittan indossando maschere con il volto dell’attore e la scritta “violentatore”, denunciando il suo ritorno sulle scene nonostante l’assoluzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Brigitte Macron senza freni: la frase “brutte str…” rivolta alle attiviste manda in tilt la Francia benpensante

Altri contenuti sullo stesso argomento

Visita di Peng Liyuan e Brigitte Macron al Teatro Popolare di Beijing Nella mattinata del 4 dicembre, Peng Liyuan, consorte del presidente cinese Xi Jinping, e Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, hanno effettuato un visita al Tea - facebook.com Vai su Facebook

Macron e Brigitte contro Candace Owens, dalla bufala della première dame nata uomo alle teorie del complotto: il caso dell'influencer - In patria, Brigitte Macron ha già avviato azioni legali simili: due donne che avevano diffuso la stessa teoria del complotto sono state condannate, poi assolte in appello Una serie di otto episodi, ... Scrive leggo.it