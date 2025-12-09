Brigitte Macron insulta femministe | Brutte str La frase parlando con un comico accusato di stupro

Brigitte Macron è al centro delle polemiche per alcuni insulti rivoli alle attiviste femministe che sabato hanno interrotto lo spettacolo del comico Ary Abittan, accusato di stupro. Le parole della première dame sono state riprese in un video domenica e sono state pubblicate ieri dal sito Public, prima di fare il giro dei social. Nel filmato si vede la donna nel backstage dello spettacolo del comico alle Folies Bergère di Parigi, mentre lo rassicura prima di salire sul palco. La sera prima, manifestanti del collettivo femminista ‘Nous Toutes’ a volto coperto avevano interrotto lo spettacolo gridando ‘ Abittan, stupratore ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it

