Brigitte Macron e quelle brutte stronze delle femministe

L'articolo analizza le dichiarazioni della première dame Brigitte Macron, che ha chiamato «brutte stronze» alcune femministe coinvolte in un episodio di interruzione dello spettacolo dell’attore Ary Abittan, accusato di violenze. Un episodio che ha suscitato reazioni e riflessioni sulla tensione tra figure pubbliche e il movimento femminista.

La premiére dame Brigitte Macron ha definito «sales connes» (“brutte stronze”) alcune militanti femministe che hanno interrotto lo spettacolo dell’attore Ary Abittan, oggetto di accuse di violenze. Ad agire il collettivo #NousToutes, indossando maschere di Abittan con la scritta “ violentatore “. L’entourage della consorte del presidente ha precisato che le parole della première dame volevano essere «una critica del metodo radicale usato» per la protesta. Lo spettacolo di Abittan. Il collettivo ha interrotto sabato lo spettacolo di Abittan alle “Folies Bergère” scandendo lo slogan “Abittan violentatore”. 🔗 Leggi su Open.online

