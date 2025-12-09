Nel corso conversazione privata dietro le quinte, però qualcuno dei presenti avrebbe ripreso lo scambio tra i due. Il comico avrebbe confessato alla premiere dame di avere paura e lei avrebbe risposto: "Se ci sono delle brutte stronze, le buttiamo fuori". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brigitte Macron dà delle “brutte str***e” a un gruppo di femministe: cosa è successo