Brigitte Macron dà delle brutte str***e a un gruppo di femministe | cosa è successo
Nel corso conversazione privata dietro le quinte, però qualcuno dei presenti avrebbe ripreso lo scambio tra i due. Il comico avrebbe confessato alla premiere dame di avere paura e lei avrebbe risposto: "Se ci sono delle brutte stronze, le buttiamo fuori". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens
Macron, prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro l'influencer Candace Owens. Cosa è successo
Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo
Francia, Brigitte Macron nella bufera: «Brutte stronze» alle femministe che hanno contestato Ary Abittan. Il caso divide il Paese #NousToutes #Macron Vai su X
Visita di Peng Liyuan e Brigitte Macron al Teatro Popolare di Beijing Nella mattinata del 4 dicembre, Peng Liyuan, consorte del presidente cinese Xi Jinping, e Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, hanno effettuato un visita al Tea - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Macron definisce “brutte st**nze” un gruppo di militanti femministe. Cosa è successo sabato sera alle Folies Bergère di Parigi - Brigitte Macron definisce "brutte stronze" un gruppo di militanti femministe. Si legge su blitzquotidiano.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it