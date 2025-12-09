Brigitte Macron chiama le femministe brutte stronze | la première dame di nuovo nella bufera
La première dame torna a far parlare di sé. Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel, avrebbe rivolto un poco elegante epiteto - "brutte stronze!", in francese sales connes - ad alcune femministe che avevano interrotto uno spettacolo dell'attore e comico francese Ary Abittan. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Francia, Brigitte Macron nella bufera: «Brutte stronze» alle femministe che hanno contestato Ary Abittan. Il caso divide il Paese #NousToutes #Macron Vai su X
Visita di Peng Liyuan e Brigitte Macron al Teatro Popolare di Beijing Nella mattinata del 4 dicembre, Peng Liyuan, consorte del presidente cinese Xi Jinping, e Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel Macron, hanno effettuato un visita al Tea - facebook.com Vai su Facebook
Brigitte Macron insulta femministe: “Brutte str…”. La frase parlando con un comico accusato di stupro - Brigitte Macron è al centro delle polemiche per alcuni insulti rivolti alle attiviste femministe che sabato hanno interrotto lo spettacolo del comico Ary ... Riporta lapresse.it