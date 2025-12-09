Brigitte Macron chiama le femministe brutte stronze | la première dame di nuovo nella bufera

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La première dame torna a far parlare di sé. Brigitte Macron, moglie del presidente francese Emmanuel, avrebbe rivolto un poco elegante epiteto - "brutte stronze!", in francese sales connes - ad alcune femministe che avevano interrotto uno spettacolo dell'attore e comico francese Ary Abittan. 🔗 Leggi su Today.it

