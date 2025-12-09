Brigitte Macron chiama brutte stron*e le femministe che contestano il comico Ary Abbittan

Il video (e l’audio) lasciano poco spazio alle interpretazioni. Domenica 8 dicembre, Brigitte Macron incontra l’attore comico Ary Abittan dietro le quinte del teatro delle Folies Bergères a Parigi: divanetti e pareti rosse, si avvicina sorridendo all’uomo e gli chiede “come va?”. “Ho paura”, risponde lui. “Di cosa?”, ribatte lei. “Se ci sono le brutte stronze le buttiamo fuori. Soprattutto dei bandidi mascherati”. Risata della première dame, sguardo quasi incredulo di Abittan che incassa uno degli endorsement più pesante delle ultime ore. Le brutte stronze (“ les sales connes “) sarebbero le militanti del collettivo femminista “Nous Toutes” che, la sera prima, sono entrate in platea indossando delle maschere di cartone con l’immagine dell’attore e hanno gridato “Abittan stupratore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

