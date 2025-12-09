Brigitte Macron chiama brutte stron*e le femministe che contestano il comico Ary Abbittan
Il video (e l’audio) lasciano poco spazio alle interpretazioni. Domenica 8 dicembre, Brigitte Macron incontra l’attore comico Ary Abittan dietro le quinte del teatro delle Folies Bergères a Parigi: divanetti e pareti rosse, si avvicina sorridendo all’uomo e gli chiede “come va?”. “Ho paura”, risponde lui. “Di cosa?”, ribatte lei. “Se ci sono le brutte stronze le buttiamo fuori. Soprattutto dei bandidi mascherati”. Risata della première dame, sguardo quasi incredulo di Abittan che incassa uno degli endorsement più pesante delle ultime ore. Le brutte stronze (“ les sales connes “) sarebbero le militanti del collettivo femminista “Nous Toutes” che, la sera prima, sono entrate in platea indossando delle maschere di cartone con l’immagine dell’attore e hanno gridato “Abittan stupratore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Brigitte Macron costretta a dimostrare di essere donna: porterà prove in tribunale contro Candace Owens
Macron, prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro l'influencer Candace Owens. Cosa è successo
Brigitte Macron presenterà in tribunale le prove che è donna: «Anche le foto da incinta». Un'influencer la accusa di essere uomo
Brigitte Macron insulta femministe: "Brutte str...". La frase parlando con un comico accusato di stupro Bufera sulla Première dame di Francia per le parole pronunciate contro alcune attiviste che avevano interrotto lo spettacolo di Ary Abittan - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Brigitte Macron nella bufera: «Brutte stronze» alle femministe che hanno contestato Ary Abittan. Il caso divide il Paese #NousToutes #Macron Vai su X
“Brutte str***e!”. Il video dietro le quinte di Brigitte che fa tremare Macron - Una vicenda destinata a far discutere scuote nuovamente il panorama francese e internazionale. Si legge su thesocialpost.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it