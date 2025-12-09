Brescia piange la morte di Mario Alfonso Piovanelli
Stamattina Brescia si è fermata per ricordare Mario Alfonso Piovanelli, scomparso all’età di 67 anni a causa di una grave malattia. Figura stimata e conosciuta in città, Piovanelli lascia un vuoto profondo non solo nella famiglia — la moglie Mariapia, i figli Emmanuele con Monica, Giada con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
