Bremer torna in gruppo Kalulu festeggia il rientro del brasiliano | Fa piacere Gleison ha esperienza
. Le parole del francese. Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos. Il difensore francese si è espresso così sul ritorno in gruppo di Gleison Bremer. RITORNO BREMER – «Siamo un gruppo unito tra noi. Quando uno è infortunato è difficile per tutti. Il suo ritorno fa piacere, arriviamo con energia diversa, con gioia e siamo sempre felici. Ha esperienza». QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI KALULU .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic
Bremer torna titolare in Juve Atalanta: nessun dubbio da parte di Tudor. Dopo il riposo col Verona, il brasiliano guiderà nuovamente la difesa. Chi giocherà al suo fianco
Bremer torna dal primo minuto in Juve Atalanta? Decisione presa da parte di Tudor, ecco cosa filtra sull’impiego del difensore brasiliano
#Juventus, domani contro il #Pafos in #ChampionsLeague potrebbe tornare #Bremer! ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Novità su #Bremer Il brasiliano torna in gruppo Vai su X
Juventus, Kalulu: "Vogliamo riscattarci. Il ritorno di Bremer? Sono felice" - Pafos, gara valida per la sesta giornata di Champions League in programma domani alle 21. Scrive tuttomercatoweb.com
