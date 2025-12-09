Bremer torna in gruppo Kalulu festeggia il rientro del brasiliano | Fa piacere Gleison ha esperienza

. Le parole del francese. Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Pafos. Il difensore francese si è espresso così sul ritorno in gruppo di Gleison Bremer. RITORNO BREMER – «Siamo un gruppo unito tra noi. Quando uno è infortunato è difficile per tutti. Il suo ritorno fa piacere, arriviamo con energia diversa, con gioia e siamo sempre felici. Ha esperienza». QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI KALULU .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

