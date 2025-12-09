Bremer Juve svelata la tabella di marcia! Oggi rientra in gruppo ma Spalletti e lo staff hanno già un piano | quando potrà tornare titolare
Bremer Juve, la tabella di marcia: il brasiliano si allenerà coi compagni alla vigilia del Pafos, minuti in Champions per essere titolare nel big match. L’emergenza difensiva che ha tormentato la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a continui esperimenti e adattamenti tattici, potrebbe essere arrivata al suo epilogo. Dopo mesi di attesa e riabilitazione solitaria, dall’infermeria della Continassa arriva la notizia che tutto l’ambiente bianconero aspettava con ansia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la giornata di oggi segnerà il vero spartiacque per il recupero di Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Juventus senza Bremer è fragile, per questo il centrale brasiliano ha preso una decisione che farà felice tutti, da Spalletti a tutti i fantallenatori che hanno puntato su di lui. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bremer, svolta nella Juventus: cambiano i tempi di recupero - Novità importante in casa Juventus sulle condizioni di Gleison Bremer. Secondo fantamaster.it