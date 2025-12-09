Bremer Juve svelata la tabella di marcia! Oggi rientra in gruppo ma Spalletti e lo staff hanno già un piano | quando potrà tornare titolare

Bremer Juve, la tabella di marcia: il brasiliano si allenerà coi compagni alla vigilia del Pafos, minuti in Champions per essere titolare nel big match. L’emergenza difensiva che ha tormentato la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a continui esperimenti e adattamenti tattici, potrebbe essere arrivata al suo epilogo. Dopo mesi di attesa e riabilitazione solitaria, dall’infermeria della Continassa arriva la notizia che tutto l’ambiente bianconero aspettava con ansia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la giornata di oggi segnerà il vero spartiacque per il recupero di Gleison Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

