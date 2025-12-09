Bremer e Rugani convocati per Juve Pafos | c’è l’annuncio di Spalletti! Spoiler anche sul possibile minutaggio

. Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Pafos. Queste le sue dichiarazioni sul ritorno in gruppo di Bremer e Rugani. BREMER E RUGANI – «Anche io son qui che li aspetto a braccia aperte. Domani saranno convocati e andranno in panchina. Non so se saranno della partita. Rugani ha avuto un periodo meno lungo di Bremer ma è da vedere. Domani loro si alleneranno, entreranno 10 minuti se la squadra avrà bisogno e poi si vedrà i discorsi che diceva lei (passaggio alla difesa a 4 ndr)». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

