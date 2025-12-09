Bremer e Rugani convocati per Juve Pafos | c’è l’annuncio di Spalletti! Spoiler anche sul possibile minutaggio
. Le parole del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, è intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve Pafos. Queste le sue dichiarazioni sul ritorno in gruppo di Bremer e Rugani. BREMER E RUGANI – «Anche io son qui che li aspetto a braccia aperte. Domani saranno convocati e andranno in panchina. Non so se saranno della partita. Rugani ha avuto un periodo meno lungo di Bremer ma è da vedere. Domani loro si alleneranno, entreranno 10 minuti se la squadra avrà bisogno e poi si vedrà i discorsi che diceva lei (passaggio alla difesa a 4 ndr)». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Rugani Juventus, lo stop forzato di Bremer gli spalanca le porte: giocherà dal primo minuto contro il Milan di Allegri? Le novità
Como Juve, l’intervista a Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Fiducia in Rugani. Yildiz come Del Piero? Ecco cosa penso»
Rugani si prende la Juve dopo l’infortunio di Bremer? Le prime indicazioni su chi potrebbe prendere il posto del brasiliano: ci sono novità
Buone notizie per Spalletti: Rugani e Bremer in campo alla vigilia di Juve-Pafos, così è meno pesante l’assenza di Gatti Rugani e Bremer sono scesi in campo con i compagni, nella prima parte aperta ai giornalisti. La Juve si ritrova in emergenza, ma i re - facebook.com Vai su Facebook
Bremer e Rugani rientrati in gruppo alla vigilia di #JuvePafos Vai su X
Infortunati Juve, ottime notizie dalla Gazzetta: Bremer pronto al rientro in gruppo e punta la convocazione per Bologna, Rugani vede la Roma - Infortunati Juve, ottime notizie dalla Gazzetta: Bremer pronto al rientro in gruppo e punta la convocazione per Bologna, Rugani vede la Roma Dopo settimane di emergenza totale, soluzioni tampone e ada ... Scrive juventusnews24.com
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it