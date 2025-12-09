Bravo Brigitte! La première dame contro slogan e processi senza prove

Brigitte Trogneux, première dame francese, si distingue per aver affrontato con decisione accuse e processi infondati. Il suo impegno nel difendere la propria immagine e dignità viene riconosciuto nel titolo di Causeur, “Bravo Brigitte!”, sottolineando la sua posizione ferma di fronte a slogan e attacchi ingiustificati.

Amare Brigitte, non la rompicoglioni animalista ma proprio Brigitte Trogneux in Macron. E teniamo il titolo francese, “Bravo Brigitte!”, ben fatto Brigitte, dell’articolo di Causeur, perché è molto più aderente ai fatti dell’articolo di Rep. Nel quale si legge ad esempio che un’inchiesta di quattro anni fa con l’accusa di violenza sessuale contro l’attore francese Ary Abittan “è stata poi archiviata”, espressione che per i manettari italiani ha un significato ambiguo. No, la giustizia francese ha deciso per due volte (appello) il “non luogo a procedere” perché non vi era materia. Sabato scorso quattro femministe gruppettare mascherate hanno provato a interrompere uno spettacolo di Abittan gridandogli “stupratore”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it