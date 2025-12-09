Brass in Jazz la voce di Èdith Piaf rivive con l’incanto di Myriam Phiro Trio
Un viaggio musicale che intreccia jazz e chanson, emozione e memoria: arriva Real Teatro Santa Cecilia, “Phiro chante Piaf”, il raffinato progetto della cantante canadese Myriam Phiro, omaggio intenso e vibrante a Édith Piaf, la leggendaria môme parigina. Un appuntamento imperdibile, proposto in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Brass in Jazz 2025-2026: il concerto della vocalist newyorkese Nicole Zuraitis apre la stagione
Un Grammy illumina Palermo: Nicole Zuraitis apre la 52esima stagione “Brass in Jazz” con l’Orchestra Jazz Siciliana
La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group invita il pubblico alle prove generali dei concerti
Martedì 9 dicembre per Blue Brass al Ridotto dello Spasimo, il Brass Jazz Club accende i riflettori su una nuova tappa della rassegna concertistica dedicata al jazz Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group - facebook.com Vai su Facebook
Musica: trombettista Jon Faddis apre stagione Brass in Jazz - 2023 è affidata alla leggenda del Jazz Jon Faddis che ritorna dopo 30 anni al Brass Group invitato dal suo presidente il Maestro Ignazio Garsia. Scrive ansa.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it