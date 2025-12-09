Bovino e la valle del Cervaro | tra storia natura e tradizioni
Domenica 14 dicembre alle ore 09.00, Bovino e la Valle del Cervaro invitano a scoprire un territorio ricco di storia, natura e tradizioni. Un viaggio tra antiche vie, borghi medievali e paesaggi incontaminati, che svela le bellezze dei Monti Dauni e il loro patrimonio culturale.
Domenica 14 dicembre– ore 09.00Bovino e la Valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioniUn viaggio nel cuore dei Monti Dauni, tra antiche vie di comunicazione, borghi medievali e paesaggi senza tempo.Partiremo dalla suggestiva Valle del Cervaro, lungo la storica Strada Regia delle Puglie. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Domenica 14 dicembre – ore 09.00 Bovino e la Valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni Un itinerario nel cuore dei Monti Dauni, tra antiche strade, borghi medievali e una natura ancora incontaminata. Inizieremo dalla suggestiva Valle del Cervaro, l - facebook.com Vai su Facebook
Valle del Cervaro, nuovo asfalto sulla statale 90: Anas e Rfi in campo - Il sindaco di Savignano Irpino: "La sinergia tra enti dà sempre buoni frutti" Viabilità nella Valle del Cervaro Savignano Irpino. Come scrive msn.com
