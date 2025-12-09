Bova | I social? Mi hanno ferito Ora so come difendermi

361magazine.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’attore. Raoul Bova si prepara a salire sul palco di Atreju, dove giovedì parlerà di privacy, internet e insidie dei social insieme ad Arianna Meloni e Francesca Barra. È un tema che lo tocca da vicino, e si percepisce subito la cautela con cui affronta l’argomento. Dice che non lo ha invitato direttamente né la premier né la sorella, ma «una persona dell’organizzazione», e che ha accettato perché considera la kermesse un luogo dove si incontrano persone molto diverse, «senza distinzione di pensiero politico», con la voglia di discutere davvero. Il riferimento alla sua recente esperienza è inevitabile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

bova i social mi hanno ferito ora so come difendermi

© 361magazine.com - Bova: «I social? Mi hanno ferito. Ora so come difendermi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

bova social hanno feritoBova: «I social? Mi hanno ferito. Ora so come difendermi» - Raoul Bova si prepara a salire sul palco di Atreju, dove giovedì parlerà di privacy, internet e insidie dei social insieme ad Arianna Meloni e Francesca Barra. 361magazine.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bova Social Hanno Ferito