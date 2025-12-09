Bova | I social? Mi hanno ferito Ora so come difendermi
Le parole dell’attore. Raoul Bova si prepara a salire sul palco di Atreju, dove giovedì parlerà di privacy, internet e insidie dei social insieme ad Arianna Meloni e Francesca Barra. È un tema che lo tocca da vicino, e si percepisce subito la cautela con cui affronta l’argomento. Dice che non lo ha invitato direttamente né la premier né la sorella, ma «una persona dell’organizzazione», e che ha accettato perché considera la kermesse un luogo dove si incontrano persone molto diverse, «senza distinzione di pensiero politico», con la voglia di discutere davvero. Il riferimento alla sua recente esperienza è inevitabile. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Raoul Bova ad Atreju (con i due figli grandi): «Parlerò di social e fake news. La bufera che mi ha travolto? Ho usato malamente i social» Vai su X
Un vecchio sketch leggero è tornato a circolare sui social, ma oggi assume tutt’altro significato nella storia tra Beatrice Arnera, Raoul Bova e Andrea Pisani: https://fanpa.ge/Au3an - facebook.com Vai su Facebook
Bova: «I social? Mi hanno ferito. Ora so come difendermi» - Raoul Bova si prepara a salire sul palco di Atreju, dove giovedì parlerà di privacy, internet e insidie dei social insieme ad Arianna Meloni e Francesca Barra. 361magazine.com scrive