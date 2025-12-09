Botte alla moglie | la figlia chiama il 112 e fa arrestare il papà violento

Quotidianodipuglia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza domestica si è concluso con l'arresto di un uomo a Taranto. La figlia, testimone delle violenze sulla madre, ha prontamente chiamato il 112, consentendo l'intervento dei carabinieri. L'intervento tempestivo ha evitato ulteriori conseguenze e ha portato all'arresto del responsabile.

Ha chiamato il 112 mentre il padre stava picchiando la mamma. Poco dopo nella casa sono arrivati i carabinieri di Taranto che hanno arrestato l'uomo. A chiedere i soccorsi è stata una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

botte alla moglie la figlia chiama il 112 e fa arrestare il pap224 violento

© Quotidianodipuglia.it - Botte alla moglie: la figlia chiama il 112 e fa arrestare il papà violento

News recenti che potrebbero piacerti

botte moglie figlia chiamaBotte a moglie e figli, sei anni al collaboratore di giustizia - LA STORIA Vicino al clan dei casalesi, già pentito e collaboratore di giustizia con il vizio di picchiare moglie e i tre figli minorenni. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Moglie Figlia Chiama