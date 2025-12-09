Borussia Dortmund-Bodo Glimt Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Gara numero 6 della fase a gironi di Champions League con il Borussia Dortmund di Kovac impegnato in casa contro i norvegesi del BodoGlimt. Per il BVB amara eliminazione dalla DFB Pokal contro il Leverkusen, che ha restituito con gli interessi il KO di 2 settimane fa, e primo trofeo stagionale che sfuma. Il campionato per il momento vede i gialloneri in piena corsa per la Champions e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
@FraNasato Ma siamo il Milan o il borussia dortmund. Vai su X
I tifosi del Borussia Dortmund non hanno usato cori o slogan. Hanno alzato una lettera gigante, un tifo intero trasformato in un messaggio diretto alle istituzioni: protesta contro le nuove regole di sicurezza negli stadi. Al centro, la frase che rimbalza ovunque a - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt – 10 Dicembre 2025 - Alle 21:00 del 10 Dicembre 2025 il Signal Iduna Park farà da cornice alla sfida di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Bodo/Glimt. Riporta news-sports.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com