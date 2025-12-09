Borussia Dortmund-Bodo Glimt Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Kovac al completo a caccia di punti e di tanti gol

Il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa Borussia Dortmund-Bodo/Glimt, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Il match vedrà il Dortmund, guidato da Kovac, impegnato a conquistare punti e segnare numerosi gol contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Gara numero 6 della fase a gironi di Champions League con il Borussia Dortmund di Kovac impegnato in casa contro i norvegesi del BodoGlimt. Per il BVB amara eliminazione dalla DFB Pokal contro il Leverkusen, che ha restituito con gli interessi il KO di 2 settimane fa, e primo trofeo stagionale che sfuma. Il campionato per il momento vede i gialloneri in piena corsa per la Champions e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com