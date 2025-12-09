**Borsellino | Procuratore De Luca nel 1992 non si è fatto quello che si doveva fare' **
Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - "Nel 1992 non si fatto quello che si doveva fare" nella inchiesta su mafia e appalti. Lo ha detto il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca nell'audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. "Dopo la strage di Borsellino cambia l'Italia, perché ci sono state due stragi e perché c'è la forza propulsiva di Mani pulite che scompaginerà un intero sistema politico, cambia lo stesso gruppo imprenditoriale Ferruzzi, cambia il procuratore- continua - Ciò che era fattibile o, secondo la nostra ipotesi, voleva la dirigenza della Procura fino al luglio 1992 cambia decisamente già quando è stato sfiduciato Pietro Giammanco e a ancora di più quando è arrivato il Procuratore Caselli". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Procura,'La Barbera consegnò agenda di Borsellino a Tinebra' - Le perquisizioni in tre luoghi all'epoca dei fatti nella disponibilità dell'ex procuratore di Caltanissetta, Giovanni Tinebra, deceduto da 8 anni, sono state eseguite per chiarire "il contesto in cui ... Secondo ansa.it