Borgopresepe Così a Fiorenzuola si va a passeggio tra fede e meraviglia

Nei vicoli di Fiorenzuola di Focara l’inaugurazione, ieri, della XVII edizione di "Borgopresepe", l’esposizione di presepi artigianali itineranti che unisce creatività e tradizione. "Fiorenzuola è un posto unico, dove bellezza e armonia sono sempre garantite – ha detto il sindaco Andrea Biancani, presente insieme all’assessora Mila Della Dora – e con Borgopresepe l’atmosfera si fa ancora più speciale. È un evento frutto della passione e dell’impegno di tanti volontari che, anno dopo anno, rendono possibile tutto questo. Sono orgoglioso dell’iniziativa, sono stato presente fin dalla prima edizione e ho contribuito personalmente, insieme a Barbara Baglioni, Nada Benedetti e Jolanda Filippini, alla sua nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
