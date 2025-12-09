Borgopresepe Così a Fiorenzuola si va a passeggio tra fede e meraviglia

A Fiorenzuola di Focara prende vita l’atmosfera natalizia con l’inaugurazione della XVII edizione di

Nei vicoli di Fiorenzuola di Focara l’inaugurazione, ieri, della XVII edizione di "Borgopresepe", l’esposizione di presepi artigianali itineranti che unisce creatività e tradizione. "Fiorenzuola è un posto unico, dove bellezza e armonia sono sempre garantite – ha detto il sindaco Andrea Biancani, presente insieme all’assessora Mila Della Dora – e con Borgopresepe l’atmosfera si fa ancora più speciale. È un evento frutto della passione e dell’impegno di tanti volontari che, anno dopo anno, rendono possibile tutto questo. Sono orgoglioso dell’iniziativa, sono stato presente fin dalla prima edizione e ho contribuito personalmente, insieme a Barbara Baglioni, Nada Benedetti e Jolanda Filippini, alla sua nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it