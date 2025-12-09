Borgo San Giuliano in festa con le cantarelle ora cresce l' attesa per il presepe vivente
La dodicesima edizione di “Borgo solidale” dell'8 dicembre si è conclusa con un successo di pubblico che ha accolto con un grande abbraccio le oltre quaranta associazioni di volontariato che al Borgo San Giuliano hanno allestito punti informativi sulle loro attività nel territorio riminese in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Ztl del centro storico e di Borgo San Giuliano: estesa l’area pedonale vicina al ponte di Tiberio
? Mutokisti vi aspettiamo oggi al Borgo San Giuliano di Rimini per Borgo Solidale ? #riminiformutoko #solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Il borgo diventa una balera: "Una domenica da pazzi" - Gli organizzatori: "Un evento per tutti: faremo divertire anche i bambini". Segnala ilrestodelcarlino.it
