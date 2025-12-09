Borgo San Giuliano in festa con le cantarelle ora cresce l' attesa per il presepe vivente

9 dic 2025

La dodicesima edizione di “Borgo solidale” dell'8 dicembre si è conclusa con un successo di pubblico che ha accolto con un grande abbraccio le oltre quaranta associazioni di volontariato che al Borgo San Giuliano hanno allestito punti informativi sulle loro attività nel territorio riminese in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

