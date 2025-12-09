Borgo delle Candele a Castel San Pietro Romano

Il 28 dicembre è in programma, a Castel San Pietro Romano (in provincia di Roma), la prima edizione del Borgo delle Candele, un evento nato con l’obiettivo di unire storia, bellezza e tradizioni locali.In un’atmosfera senza tempo, con l’illuminazione pubblica spenta, oltre mille candele. 🔗 Leggi su Romatoday.it

borgo candele castel sanQuesto borgo magico viene illuminato solo da candele: troverete casette in legno con prodotti artigianali e stand gastronomici unici - Per Natale questo splendido borgo medievale italiano che viene illuminato solo dalle candele, passeggiare tra le sue vie è pura magia. Si legge su viagginews.com