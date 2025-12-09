Bordoni RAM | Le autostrade del mare hanno portato allo sviluppo di 92.000 chilometri di tratte oltre ad aver tolto oltre 4 milioni di tir dalle strade
L'amministratore unico di RAM- Logistica, Infrastrutture e Trasporti è stato intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione del Rapporto Censis sui vent’anni delle Autostrade del Mare Davide Bordoni, Amministratore Unico di RAM-Logistica, Infrastrutture e Trasporti è st. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
20 anni di Autostrade del Mare: 52mila km di tratte, 18 porti italiani e 23 destinazioni finali - Le sfide indicate dagli armatori per i prossimi vent’anni: sostenere la competitività delle flotte italiane, ammodernare la rete portuale, rendere più efficienti le procedure operative ... Secondo msn.com
50 podcast italiani da divorare questo inverno gqitalia.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it