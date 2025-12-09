Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria
Durante il ponte dell’Immacolata, Artigianato in fiera ha registrato un afflusso record di visitatori, con il padiglione Calabria tra i più frequentati di Fiera Milano. Un’edizione memorabile per le 30 aziende calabresi che contribuiscono a celebrare la 30ª edizione di questa manifestazione internazionale, valorizzando le eccellenze artigianali della regione.
“Nel week-end del ponte dell’Immacolata il padiglione Calabria è stato fra i più visitati di Fiera Milano; un’edizione da incorniciare per le 30 aziende che stanno accompagnando la città metropolitana di Reggio Calabria alla 30° edizione di Artigiano in fiera”. E’ quanto afferma il consigliere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
