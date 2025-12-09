Boom di turisti nel ponte dell’Immacolata | 30 mila sciatori al giorno e Capodanno già tutto esaurito

Il ponte dell’Immacolata ha riscosso un successo senza precedenti in Trentino, con circa 30 mila sciatori al giorno e tutte le strutture già prenotate per Capodanno. Grazie a condizioni meteo favorevoli e a un calendario favorevole, il territorio ha attirato un flusso incredibile di turisti, regalando un avvio di stagione invernale entusiasmante.

Il Ponte dell’Immacolata consegna al Trentino un avvio di stagione invernale da incorniciare. Complici calendario e meteo favorevoli, l’intero territorio ha registrato un afflusso straordinario tra mercatini di Natale, città animate e piste da sci affollate fin dalle prime ore del mattino. Un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

