Bonus mamme lavoratrici quando viene pagato e chi può ancora fare domanda dopo la scadenza di oggi

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 9 dicembre, scade il termine per presentare la domanda del bonus mamme lavoratrici per il 2025, mentre l'INPS ha già iniziato a esaminare le richieste arrivate. Il contributo, fino a 480 euro, sarà pagato in un'unica soluzione a dicembre, con una finestra aggiuntiva prevista per febbraio per chi potrà fare domanda anche dopo oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

