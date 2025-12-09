Bonus mamme lavoratrici quando viene pagato e chi può ancora fare domanda dopo la scadenza di oggi
Oggi, martedì 9 dicembre, scade il termine per presentare la domanda del bonus mamme lavoratrici per il 2025, mentre l'INPS ha già iniziato a esaminare le richieste arrivate. Il contributo, fino a 480 euro, sarà pagato in un'unica soluzione a dicembre, con una finestra aggiuntiva prevista per febbraio per chi potrà fare domanda anche dopo oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Ultima chiamata per il bonus mamme: ecco le scadenze, requisiti e come richiederlo Tutti i dettagli sull’agevolazione, per il 2026 verrà ulteriormente potenziato - facebook.com Vai su Facebook
#9dicembre Ultimo giorno per chiedere all'Inps il "bonus mamme" da 480 euro, previsto per il 2025 dal DL Economia. 870mila le potenziali beneficiarie secondo le stime. L’erogazione arriverà a dicembre o entro il prossimo febbraio per chi dovesse maturar Vai su X
Bonus mamme lavoratrici, quando viene pagato e chi può ancora fare domanda dopo la scadenza di oggi - Oggi, martedì 9 dicembre, scade il termine per presentare la domanda del bonus mamme lavoratrici per il 2025, mentre l'INPS ha già iniziato a esaminare ... Secondo fanpage.it