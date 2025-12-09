Bonus fino a 20.000 euro per sicurezza e cloud i requisiti per averlo
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione 150 milioni di euro ad aziende e professionisti autonomi per incentivare gli investimenti in nuovi servizi di cloud computing e di sicurezza informatica. Il sussidio prenderà la forma di un bonus, che potrà arrivare fino a 20.000 euro di valore. I requisiti per richiedere il bonus sono minimi, ma la misura è dedicata soltanto agli investimenti che superano i 4.000 euro e non può coprire più del 50% della spesa. Esiste una sola regola da rispettare per avere accesso a questo bonus e riguarda la propria connessione a internet. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
