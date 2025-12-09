Bologna la mappa dei cantieri dal 9 dicembre | tutto quello che c' è da sapere

A Bologna, dal 9 dicembre inizieranno 15 nuovi cantieri che coinvolgono zone centrali e periferiche. Sono previste chiusure notturne su A14 e Tangenziale, oltre a importanti modifiche alla viabilità per l’avanzamento delle linee tram. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle opere e i cambiamenti in città.

